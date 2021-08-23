В Волгограде среди груды мусора нашли танк. Его готовили к вальсу (да!) и забыли в кустах. Но мы верим: он еще потанцует!
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Житель Волгограда по имени Сергей нашел забытый боевой танк, когда гулял в окрестностях заброшенного аэродрома Бекетовка в Кировском районе города. Боевая машина стояла в поле, в кустах и без охраны, рассказали журналисты издания V1.ru, изучившие находку.
«В открытых ящиках лежат инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и явно дорогостоящая оптика прицелов и перископа», — рассказали журналисты. По их словам, возле танка валяется много мусора, в том числе с символикой «Военторга».
По словам местных жителей, танк простоял в кустах не один день. Журналисты это подтвердили в разговоре с «Новой газетой»: «Танк буквально врос в местность, это видно по следам. Он весь в пыли».
В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что танк не брошен. «Он готовился к форуму „Армия-2021“. Военные тренировали „танковый вальс“. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут», — рассказали в военном округе.
«Неофициально в штабе округа нам рассказали, что танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, но потом они все ушли делать намаз», — сообщили журналисты V1.ru. Сами они сомневаются в этой версии, называя ее странной: по их словам, чтобы добраться до танка, им понадобилось несколько часов.
После внимания СМИ на аэродром прибыли военные для транспортировки забытого танка.
Минуточку! «Танковый вальс»? Это как?
Так называемый танковый вальс — это синхронные маневры экипажей нескольких танков под классическую музыку. Вот как это выглядит:
В Волгоградской области «танковый вальс» впервые собираются показать с 26 по 28 августа на базе аэроклуба «Патриот» в Среднеахтубинском районе.
Фото в анонсе: Константин Завриков / v1.ru