Представьте, что вы забыли на улице чемодан с 15 миллионами рублей. А теперь представьте, что нашли его там же — и нетронутым

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Управление МВД России по Еврейской автономной области

Утром 19 августа бизнесмен из Биробиджана так торопился в командировку, что оставил на улице чемодан, в котором лежали более 15 миллионов рублей, сообщили в местном МВД. Мужчина вышел из дома, поставил черный чемодан рядом с автомобилем, а затем отвлекся на телефонный звонок — сел в машину и уехал на вокзал.

Чемодан несколько часов простоял на улице без присмотра. Одним из первых его заметил сотрудник уголовного розыска, живущий в соседнем доме. Выходя утром на работу, он решил, что чемодан оставили, чтобы погрузить в машину перед отъездом на дачу или на море. Но когда через пару часов полицейский заехал в свой двор, он вновь увидел чемодан на том же месте. Тогда он вызвал оперативников; те осмотрели чемодан и нашли внутри деньги, планшет и другие личные вещи.

Владелец чемодана заметил пропажу только на вокзале и позвонил своей жене. Она выглянула в окно и обнаружила чемодан там же, где его забыл муж. Рядом с ним стояли полицейские. В итоге семейную пару пригласили в отдел полиции, где чемодан с деньгами вернули.

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