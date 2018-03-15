Реактивный ранец, два пакета грязи, бронежилет. Uber рассказал о самых странных вещах, которые забывали пассажиры

Сервис вызова такси Uber рассказал о самых странных вещах, которые забывали пассажиры в автомобилях в 2017 году. У компании получился список из 50 пунктов.

Например, пассажиры сообщали, что забыли в такси кепку-козырек из Burger King, реактивный ранец, бронежилет, кошачью переноску и «моего брата». А еще:

золотые коронки с бриллиантами

два пакета грязи с Мертвого моря

документы о разводе

свидетельство о браке

кусок пиццы

письмо от моего парня из тюрьмы

коробку с накладными волосами

черную складную тележку

наггетсы и большую картошку фри

дротик

розовую плюшевую свинью

зеленый шарф из шерсти альпака

В Uber также рассказали, какие вещи чаще всего забывали пассажиры в США. На первом месте идет телефон, следом — кошелек, ключи, одежда, очки, сумки и вейпы.

Больше всего вещей забывают в такси по выходным. В течение дня самый «забывчивый» период приходится на промежуток с 23:00 до часа ночи. С пяти до семи часов утра пассажиры теряют меньше всего вещей.