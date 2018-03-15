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Реактивный ранец, два пакета грязи, бронежилет. Uber рассказал о самых странных вещах, которые забывали пассажиры

Uber
12:45, 15 марта 2018

Сервис вызова такси Uber рассказал о самых странных вещах, которые забывали пассажиры в автомобилях в 2017 году. У компании получился список из 50 пунктов.

Например, пассажиры сообщали, что забыли в такси кепку-козырек из Burger King, реактивный ранец, бронежилет, кошачью переноску и «моего брата». А еще:

  • золотые коронки с бриллиантами
  • два пакета грязи с Мертвого моря
  • документы о разводе
  • свидетельство о браке
  • кусок пиццы
  • письмо от моего парня из тюрьмы
  • коробку с накладными волосами
  • черную складную тележку
  • наггетсы и большую картошку фри
  • дротик
  • розовую плюшевую свинью
  • зеленый шарф из шерсти альпака

В Uber также рассказали, какие вещи чаще всего забывали пассажиры в США. На первом месте идет телефон, следом — кошелек, ключи, одежда, очки, сумки и вейпы.

Больше всего вещей забывают в такси по выходным. В течение дня самый «забывчивый» период приходится на промежуток с 23:00 до часа ночи. С пяти до семи часов утра пассажиры теряют меньше всего вещей.

Кто из них забыл свой ранец?

Фото в анонсе: Laura Dale / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Laura Dale / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

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