Реактивный ранец, два пакета грязи, бронежилет. Uber рассказал о самых странных вещах, которые забывали пассажиры
Сервис вызова такси Uber рассказал о самых странных вещах, которые забывали пассажиры в автомобилях в 2017 году. У компании получился список из 50 пунктов.
Например, пассажиры сообщали, что забыли в такси кепку-козырек из Burger King, реактивный ранец, бронежилет, кошачью переноску и «моего брата». А еще:
- золотые коронки с бриллиантами
- два пакета грязи с Мертвого моря
- документы о разводе
- свидетельство о браке
- кусок пиццы
- письмо от моего парня из тюрьмы
- коробку с накладными волосами
- черную складную тележку
- наггетсы и большую картошку фри
- дротик
- розовую плюшевую свинью
- зеленый шарф из шерсти альпака
В Uber также рассказали, какие вещи чаще всего забывали пассажиры в США. На первом месте идет телефон, следом — кошелек, ключи, одежда, очки, сумки и вейпы.
Больше всего вещей забывают в такси по выходным. В течение дня самый «забывчивый» период приходится на промежуток с 23:00 до часа ночи. С пяти до семи часов утра пассажиры теряют меньше всего вещей.
Фото в анонсе: Laura Dale / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA