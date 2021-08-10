Xiaomi показала своего первого четвероногого робота. Это CyberDog, он стоит 1500 долларов и умеет делать сальто

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Китайская технологическая компания Xiaomi представила своего первого робота-собаку. Его зовут CyberDog.

CyberDog оснащен модулем Jetson Xavier NX от Nvidia, предназначенным для автономных устройств. Компания называет его «самым маленьким суперкомпьютером с искусственным интеллектом».

Робопес весит три килограмма, способен двигаться со скоростью три метра в секунду и оснащен сенсорами и камерами, позволяющими ему перемещаться в полуавтономном режиме.

Управлять CyberDog можно с помощью специального приложения. Робот может анализировать окружающую обстановку, создавать маршруты, определять место назначения и избегать препятствий.

Но это не все. Вот что еще умеет CyberDog:

реагировать на голос

следовать за хозяином

подавать «лапу»

делать сальто назад (впечатляет, но другие роботы тоже так умеют)

Xiaomi заявила, что на первом этапе выпустит только тысячу CyberDog для «поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники». Они будут стоить около 1500 долларов.

CyberDog немного легче и медленнее самого известного четвероногого робота — Spot от Boston Dynamics. А еще гораздо дешевле.

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