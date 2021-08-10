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шапито

Xiaomi показала своего первого четвероногого робота. Это CyberDog, он стоит 1500 долларов и умеет делать сальто

Источник: Meduza

Китайская технологическая компания Xiaomi представила своего первого робота-собаку. Его зовут CyberDog.

CyberDog оснащен модулем Jetson Xavier NX от Nvidia, предназначенным для автономных устройств. Компания называет его «самым маленьким суперкомпьютером с искусственным интеллектом».

Робопес весит три килограмма, способен двигаться со скоростью три метра в секунду и оснащен сенсорами и камерами, позволяющими ему перемещаться в полуавтономном режиме.

Управлять CyberDog можно с помощью специального приложения. Робот может анализировать окружающую обстановку, создавать маршруты, определять место назначения и избегать препятствий.

Но это не все. Вот что еще умеет CyberDog:

  • реагировать на голос
  • следовать за хозяином
  • подавать «лапу»
  • делать сальто назад (впечатляет, но другие роботы тоже так умеют)

Xiaomi заявила, что на первом этапе выпустит только тысячу CyberDog для «поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники». Они будут стоить около 1500 долларов.

CyberDog немного легче и медленнее самого известного четвероногого робота — Spot от Boston Dynamics. А еще гораздо дешевле.

Но роботы Boston Dynamics умеют вот так

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