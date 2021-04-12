Американский ютьюбер Майкл Ривз продолжает издеваться над техникой: пару лет назад он научил робот-пылесос страдать, ругаться и жаловаться на жизнь. Сейчас же Ривз добрался до Spot — робособаки Boston Dynamics за 75 тысяч долларов, которая теперь писает пивом по команде (что делает ее бесценной).

Michael Reeves

На самом деле все еще круче и страннее, чем звучит. Благодаря модификациям Ривза Spot может проанализировать окружающую обстановку, определить местоположение стоящего на полу стакана, встать ровно над ним и подать туда струю пива. Пиво при этом берется из закрепленного на спине кега.

Точность робособаки пока оставляет желать лучшего — она справляется с задачей лишь в 35% случаев. В остальных 65% Spot выливает пиво мимо стакана, опрокидывает его или «возит» по полу струей. Про пену и кучу луж, оставленных по ошибке, лучше даже и не заикаться!

Ривз пришел в восторг от своих успехов и попытался связаться с Boston Dynamics, чтобы показать, на что способен Spot под его чутким руководством. Однако представители компании спустя какое-то время перестали отвечать на его сообщения.

Тогда ютьюбер закинул робота в багажник, сел в машину и поехал из Лос-Анджелеса в Бостон (примерно 44 часа в пути, и это только в одну сторону). Несмотря на долгую дорогу, Ривз приехал к главному офису Boston Dynamics — и заставил робопса пописать пивом прямо у входа. После чего блогер забрал робота и отправился домой.