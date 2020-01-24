Робот-собака Spot попал в руки «Разрушителя легенд» Адама Сэвиджа. Целый год над бедным роботом будут ставить эксперименты

Как только ни издевались над роботом-собакой Spot (раньше его звали SpotMini): подкладывали под механические лапы банановую кожуру, били клюшкой и заставляли танцевать под Джастина Тимберлейка. Однажды Spot упал прямо на сцене — и никто, абсолютно никто не помог ему встать. И только самый богатый человек в мире Джефф Безос нормально с ним обращался.

Возможно, дальше будет только хуже: робот попал в руки инженера, специалиста по спецэффектам и ведущего «Разрушителей легенд» Адама Сэвиджа, который известен своими эксцентричными экспериментами. Если не помните, это именно он вместе с английским изобретателем Ричардом Браунингом собрал рабочую версию костюма Железного человека. Сэвидж будет отвечать за развитие Spot — в течение года писать для него программы и устраивать полевые испытания.

Что же первым делом сделал Сэвидж со своим роботом? Конечно, отправил на полосу препятствий и заставил лезть на гору камней! А потом протискиваться сквозь узкую трубу. Закончилось все относительно умиротворяющей прогулкой, в ходе которой роботу-собаке пришлось карабкаться на холм.

Adam Savageʼs Tested

Следить за приключениями (или все же злоключениями?) Spot можно на ютьюб-канале Сэвиджа. Там инженер будет докладывать о том, чему научил своего ручного робота.