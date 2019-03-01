Четвероногого робота Mini Cheetah научили делать сальто. Он много падал (но всегда поднимался)

В Массачусетском технологическом институте (MIT) создали четвероногого робота Mini Cheetah. Он умеет бегать с разной скоростью, передвигаться боком, вращаться вокруг своей оси, а теперь еще и делать сальто! В MIT утверждают, что Mini Cheetah — первый четвероногий робот, которого удалось этому научить (спойлер: сальто получилось у него далеко не с первого раза). Двуногий робот Atlas от Boston Dynamics делал сальто еще в 2017 году.















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