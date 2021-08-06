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Стань агентом лета!

шапито

Медведь нашел идеальную чесалку для спины. Это столб!

Источник: Meduza

Медведь из Южной Дакоты попал в затруднительную ситуацию — у него жутко зачесалась спина. Никто не помог, поэтому пришлось справляться самому. Но ничего, животное не растерялось и воспользовалось ближайшим столбом с надписью «Не входить!». Из столба получилась отличная чесалка для спины, как раз под рост медведя. Со стороны выглядело так, будто животное то ли танцует, то ли кокетничает. Впрочем, чего гадать, медведь в любом случае своего добился!

ViralHog

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