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Стань агентом лета!

шапито

В Калифорнии женщина напугала и прогнала медведя. Ведь он не просто лез к ней во двор, но и обижал любимых собак

Источник: TJournal

Просто еще один день в Калифорнии: 25 мая медведь попытался перелезть через забор во двор. Его с лаем встретили собаки, которых он, конечно, попытался отогнать лапой. Но тут же на защиту питомцев выбежала их разъяренная хозяйка, работавшая в саду — и буквально вытолкнула дикое животное за забор. Женщина и ее собаки не пострадали, а вот медведь испугался и убежал куда подальше. Конечно, на месте медведя мы бы обходили этот дом стороной. Но хозяева все равно на всякий случай решили усилить меры безопасности и поставить более высокий забор.

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