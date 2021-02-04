Медведь пришел к диджею на вечеринку. Но не прошел фейсконтроль (то есть дверь)

Риэлтор Джоди Флемминг из Северной Каролины устроил вечеринку для дикого медведя.

Флемминг увлекается диджеингом и проводит домашние стримы, на которых ставит музыку для своих слушателей. На одну из таких вечеринок пришел медведь — прокрался с черного входа. Судя по всему, животному понравилась музыка: медведь даже привстал на задние лапы и облокотился на дверь, чтобы было удобнее наблюдать за диджеем.

Inside Edition

Около минуты Флемминг не замечал незваного гостя. Обернулся он только тогда, когда услышал горн для отпугивания медведей, которым воспользовался сосед. Животное тут же убежало. Диджей расстроился — ему хотелось, чтобы медведь остался еще ненадолго.

Флемминг, по его словам, совсем не испугался. Во-первых, он живет в маленьком городе в горах, поэтому медведи тут не редкость — и конкретно этот постоянно наведывается в гости к нему и его соседям. Во-вторых, раньше Флемминг работал смотрителем парка и по работе не раз сталкивался с дикими животными.