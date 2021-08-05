73-летний петербуржец лихо прокатился на скейтборде: вжух-вжух-вжух

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Петербургский серфер Макс Тимухин опубликовал в инстаграме видео с 73-летним скейтбордистом Игорем. Он познакомился с ним, когда сам ехал на скейтборде по одной из улиц Петербурга. И Игорь показал, на что способен он и его старенький скейт. Судите сами:

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Игорь рассказал, что катается на скейтборде с 1981 года. Макс Тимухин предложил пожилому мужчине прокатиться на своей доске, тот попробовал и ему не понравилось. «Он сказал, что все это ерунда, у него скейт покласснее будет, он к нему привык и ему удобно», — рассказал Тимухин «Бумаге».

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