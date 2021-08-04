Полуголый Дэниэл Рэдклифф потверкал в ожерелье из перьев. Это сцена из сериала «Чудотворцы», которой актер очень гордится (еще бы!)

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Дэниэл Рэдклифф уже играл болтливого трупа и программиста, которому болтами прибили к рукам пистолеты. Но он не останавливается на достигнутом: в сериале «Чудотворцы» актеру пришлось тверкать как в последний раз.

На самом деле все еще ироничнее, чем звучит! Рэдклиффу досталась роль молодого преподобного Иезекииля Брауна. В четвертом эпизоде третьего сезона его персонаж (скромный и тихий) попадает в салун небольшого города Бранчуотер. А потом… В общем, смотрите сами. В конце концов, не каждый день Рэдклиффа можно увидеть в макияже и ожерелье из перьев. А уж какие он исполняет па!

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Сам Рэдклифф в восторге от этой сцены. Ради нее он долго занимался с хореографом, а потом еще и тренировался в свободное от работы время. И, очевидно, все было не зря, он отлично справился!

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