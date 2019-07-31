Британский актер Дэниэл Рэдклифф во второй раз поучаствовал в игре «Innuendo Bingo», которая выходит на радио BBC Radio 1. Участники соревнования набирают в рот воды и слушают фрагменты передач со случайно сказанными двусмысленными фразами.

Например: «Посмотрите, как Джованни берет ее сзади. Она реагирует на это как настоящая итальянка». Задача — не засмеяться и не расплескать воду.

BBC Radio 1

За всю игру у Рэдклиффа ни разу не получилось сдержаться. Он смеялся на каждой неловкой фразе, иногда сплевывая воду на своего оппонента. Некоторые фрагменты передач ему уже включали во время его прошлого визита на BBC Radio 1, но даже на повторах актер не мог удержать себя в руках.

А вот как выглядела его первая игра в «Innuendo Bingo». Успехи Рэдклиффа были не менее скромными.

BBC Radio 1