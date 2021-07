«Я бы хотела вернуться во времени и записать этот альбом заново» Вышла вторая пластинка Билли Айлиш «Happier Than Ever»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Американская певица Билли Айлиш выпустила второй студийный альбом «Happier Than Ever».

Пластинка состоит из 16 треков, в том числе уже известных «My Future», «Therefore I Am», «Your Power», «Lost Cause» и «NDA». Альбом доступен во всех стриминговых сервисах. Продюсером записи выступил брат певицы Финнеас.

Анонсируя выход альбома в своем инстаграме, Билли Айлиш охарактеризовала «Happier Than Ever» как «самый насыщенный и глубокий опыт, который когда-либо случался у меня с моей музыкой».

Я так люблю каждую из песен этого проекта, что меня буквально пугает мысль о том, чтобы выпустить их в мир, где каждый сможет их послушать. Мне хочется плакать. Я так сильно выросла в процессе создания этого альбома и испытала столько самореализации и саморефлексии. Я бы хотела вернуться во времени и записать этот альбом заново, потому что это были одни из лучших дней в моей жизни.

Дебютный альбом Билли Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» вышел в марте 2019 года. Он принес певице пять премий «Грэмми», в том числе в главных номинациях «Альбом года», «Песня года», «Запись года» и «Лучший новый артист».

