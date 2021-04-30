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Певица Билли Айлиш выпустила клип на трек «Your Power», в котором спела об абьюзивных отношениях с бывшим бойфрендом. Фанаты предположили, что Айлиш намекает на рэпера Брэндона Адамса, он же Q.

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Песня отличная, но главное все-таки видеоряд: певица в одиночестве сидит на скале где-то в пустыне, при этом ее душит огромная (ОГРОМНАЯ!!) змея.

Многие решили, что это обычная компьютерная графика и ничего такого. А потом заглянули в сторис исполнительницы — и поняли, что все было по-настоящему. И вот тогда испугались за любимую певицу!

В инстаграме исполнительница пояснила, что для нее значат этот трек и клип: «Это одна из моих любимейших песен, что я когда-либо писала. Выкладывая ее, я чувствую себя уязвимой, потому что очень ею дорожу. [Этот трек] — про множество ситуаций, которые мы все либо наблюдали, либо через которые проходили сами. Надеюсь, он вдохновит кого-то на изменения [в своей жизни]. Старайтесь не злоупотреблять своей властью».

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