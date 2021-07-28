Поездка в маршрутке как «мучительный фрактал страдания» Вышел клип «Хадн дадн» «Храмомама». Не клип даже, а целое кино: с зимней дорогой, границей и галлюцинациями

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Московская группа «Хадн дадн» выпустила клип на песню «Храмомама» — главный трек с их последнего альбома «Ностальгия». Рефрен «еду в маршрутке, еду в маршрутке» в видео переплетается с основной историей — несколько незнакомцев едут к границе в одном микроавтобусе по зимней России, а по пути видят то ли сны, то ли галлюцинации. Все это мрачно и ужасно загадочно, смотрите сами:

Хадн дадн

Режиссером клипа выступил Антон Моисеенко, продюсер группы. Оператор —Наталья Макарова, художник — Николай Киреев.

Моисеенко рассказал «Медузе» о том, как появился этот сюжет. Все началось с его путешествия — он ехал на блаблакаре из Минеральных Вод в Белгород в микроавтобусе, полном незнакомых людей. Но на одной из стоянок «неудачно пообедал в придорожном кафе», после чего у него поднялась температура — и ему становилось все хуже.

Под Ростовом мы на час встали в пробку, потом остановились у памятника гаишнику, где должны были подсесть еще три человека. Они ехали к нам еще два часа. Время текло, я умирал, а к Белгороду мы так и не приближались. Наконец, у памятника остановилось такси, и из него вылетели два молодых цыгана с матерью и тюками. Заняли оставшиеся места, и маршрутка, забитая под завязку, наконец двинулась.

Дорога тянулась бесконечно, водитель пшикал в рот «Никоретте», чтобы не курить, а на мою просьбу прибрать кондиционер он ответил, что иначе заснет, и дал свой плед. За рулем он был уже часов 16.

В какой-то момент у меня случилась что-то похожее на паническую атаку. Я посмотрел по навигатору, что ехать еще три часа, и вдруг понял, что попал в мучительный фрактал страдания, из которого нет выхода.

С водителем мы общались о его работе, он рассказывал что ездит так раз в две недели, довозит людей до границы с Харьковом (Нехотеевки), и дальше все переходят [российско-украинскую] границу пешком, а на другой стороне их встречает какая-то другая маршрутка. Ночь он спит, а утром возвращается с пассажирами с той стороны к себе домой.

В октябре 2020 года Моисеенко написал сценарий по мотивам этого мучительного путешествия и собрал съемочную команду. Съемки шли целый месяц — в январе 2021 года, но большую часть времени, как он рассказывает, заняла графика (ей занимались художники Даниил Харченко, Даниил Хайрутдинов, Гера Куликов). Клип был снят на черно-белую камеру, а потом «раскрашен» в нейросети Deoldify.

Солистка группы Варвара Краминова рассказывает, что это первое настолько большое видео «Хадн дадн»:

В этом году мы стали делать массивные вещи, которые требуют титанических усилий и становятся объемным дополнением музыки, несут в себе большие смыслы. Нам теперь такое интересно и нравится! В апреле у нас был «Концерт для пяти измерений», который тоже скорее напоминал фильм. Это новый уровень взаимодействия с реальностью, 5D кинотеатр. Клип на «Храмомаму» — вообще не клип, это скорее кино, которое проходит сквозь песню и идет дальше, уже само по себе.

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