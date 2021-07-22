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Удивительное дело: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прочитал совместное расследование «Медузы», «Медиазоны» и «Холода» о занижении официальной статистики по коронавирусу в России. Но ничего не понял. Буквально. Вот что Песков 22 июля заявил во время встречи с журналистами:

«Я, к сожалению, не знаю, что такое „Холод“, но „Медузу“ я читал. Я ничего не понял из того, что там написано. Это какая-то компиляция просто непонятно чего. Это я вам честно скажу абсолютно. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации. Она абсолютно не отображает реальность».

Если вы еще не поняли, что Песков совсем, ну просто НИЧЕГО не понял, вот вам вторая цитата:

«По поводу публикации „Медузы“ я вам объяснил. На нее же отреагировали Роспотребнадзор и так далее. Ну совсем непонятная. Я даже не берусь ее комментировать и не хочу».

Объясняем еще раз, специально для Дмитрия Пескова. На смешных твитах о его подходе к работе с журналистами. Впрочем, «компиляцию» шуток он, скорее всего, тоже не оценит — и вряд ли будет апеллировать к этой публикации.

В свою очередь нам уже предложили выпустить облегченную версию расследования — с участием капибар.

Кажется, тут уже и капибары не помогут. Но капибару мы вам все равно покажем. В конце концов, это наши любимые грызуны! Вот, насладитесь:

Hannari_eli / Shutterstock.com

В этот раз без волчиных цитат

«Президент обладает той информацией, которой он обладает». Дмитрий Песков заговорил философскими фразами из мемов с волками 🐺

В этот раз без волчиных цитат

«Президент обладает той информацией, которой он обладает». Дмитрий Песков заговорил философскими фразами из мемов с волками 🐺

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