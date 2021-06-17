«Президент обладает той информацией, которой он обладает». Дмитрий Песков заговорил философскими фразами из мемов с волками 🐺
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков наконец-то начал общаться с журналистами фразами из постироничных философских мемов с волками. На брифинге Пескова попросили прокомментировать высказывания Владимира Путина, сделанные на пресс-конференции после встречи с Джо Байденом в Женеве. Российский президент заявил, что структуры Навального «давали инструкции о том, как готовить „коктейли Молотова“».
Пескова спросили, не ошибся ли Путин, на что пресс-секретарь ответил, что нет, но делиться подробностями отказался. А потом добавил: «Президент обладает той информацией, которой он обладает. Президент обладает верной информацией».
Примерно так, в общем-то, и звучат мудрости из мемов с волками. Просто сравните:
Пескову подсказали и другие ответы из той же серии.