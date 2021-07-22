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Расследование «Медузы», «Медиазоны» и «Холода» о занижении официальной статистики по коронавирусу в России «абсолютно не отображает реальность». Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Медузу» я читал. Я ничего не понял из того, что там написано. Это какая-то компиляция просто непонятно чего. Это я вам честно скажу абсолютно. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации. Она абсолютно не отображает реальность. <…>

По поводу публикации «Медузы» я вам объяснил. На не нее же отреагировали Роспотребнадзор и так далее. Ну совсем непонятная. Я даже не берусь ее комментировать и не хочу.

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