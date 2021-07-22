Минздрав ответил на расследование о пятикратном занижении статистики по ковиду. И заявил, что в его закрытом реестре 39 миллионов записей, но это не только переболевшие

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Министерство здравоохранения РФ прокомментировало совместное расследование «Медузы», «Медиазоны» и «Холода», в котором говорилось, что статистику о заболевших коронавирусом в России могут занижать в пять раз, а в закрытом реестре Минздрава, созданном для отслеживания переболевших ковидом, уже больше 29 миллионов записей.

Как заявили «Коммерсанту» в министерстве, приведенные данные о заболевших — это «не более чем фантазии». В Минздраве подтвердили, что ведут федеральный информационный ресурс по коронавирусу, куда помимо заболевших COVID-19 включают данные о больных пневмонией, вакцинированных и представителях других неназванных «категорий». На 21 июля в списке было 39 миллионов записей, отметили в ведомстве.

«При этом уникальный номер регистровой записи не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов», — добавили в Минздраве, не вдаваясь в подробности, о каких факторах идет речь.

Авторы журналистского расследования получили данные о количестве записей в реестре Минздрава на основе номеров QR-кодов, которые выдавали людям, перенесшим COVID-19. В кодах фигурировали данные из регистровых записей Минздрава.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, комментируя выводы журналистов, заявили, что участники расследования перепутали данные из двух реестров — о переболевших и вакцинированных. В Минздраве тогда говорили, что позиция оперштаба отражает и позицию ведомства. Сейчас из заявления министерства следует, что это один реестр, а не два.

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