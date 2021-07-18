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Christophe Simon / AFP / Scanpix / LETA

Церемония награждения победителей 74-го Каннского фестиваля запомнилась курьезом сродни «Оскару» 2017 года, когда из-за путаницы с конвертами члены жюри неверно объявили победителя в главной номинации «фильм года». Тогда сперва со сцены объявили, что главная награда Киноакадемии достается мюзиклу «Ла-Ла Ленд», но затем сказали, что это ошибка, и статуэтку получает драма «Лунный свет».

В Каннах конфуз устроил председатель жюри конкурса, американский режиссер Спайк Ли. Он случайно объявил обладателя «Золотой пальмовой ветви» еще в самом начале церемонии, моментально убив главную интригу вечера.

Вероятно, причиной тому послужил языковой барьер, поскольку церемония велась на французском языке, на котором Спайк Ли не говорит. Ведущая церемонии Дория Тилье, обращаясь к режиссеру по-французски, попросила его огласить первого победителя вечера — имея в виду не главную, а первую по очередности награду. Для большей уверенности она даже повторила свой вопрос по-английски.

В ответ Спайк Ли зачитал по бумажке, что главным фильмом Каннского фестиваля стал «Титан» француженки Жюлии Дюкорно. Ведущая и остальные члены жюри тут же принялись его одергивать под смех и аплодисменты публики. Когда режиссер понял свою ошибку, он лишь выкрикнул в микрофон: «English!», подразумевая, на каком языке с ним лучше говорить.

Обладательницей «Золотой пальмовой ветви» 74-го Каннского фестиваля действительно стала Жюлия Дюкорно, но официально об этом объявили только спустя 40 минут.

Это лишь второй раз в истории, когда главный приз Каннского фестиваля достается женщине. Впервые это удалось режиссеру из Новой Зеландии Джейн Кэмпион в 1993 году с фильмом «Пианино».

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