«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил боди-хоррор «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкорно
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«Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского кинофестиваля — получил фильм «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкорно. Об этом сообщается в официальном твиттере фестиваля.
Обладателями гран-при — второй по значимости награды — стали финский режиссер Юхо Куосманен за фильм «Купе номер шесть» и иранский режиссер Асгар Фархади за фильм «Герой».
Лучшими режиссером признан Леос Каракс, создатель фильма «Аннетт».
Награду за лучшую мужскую роль получил Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме «Нитрам» австралийского режиссера Джастина Курзеля. Лучшей актрисой признана Ренате Рейнсве за роль в картине норвежского режиссера Йоакима Триера «Худший человек на свете».
Приз жюри разделили две картины — «Память» тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула и «Колено Ахеда» израильского режиссера Надава Лапида.
Приз за лучший сценарий получил режиссер и сценарист японской картины «Сядь за руль моей машины» Рюсуке Хамагути.
Почетная «Золотая пальмовая ветвь» была вручена итальянскому актеру и режиссеру Марко Беллоккьо.
Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля представляла картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».