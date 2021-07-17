«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил боди-хоррор «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкорно

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского кинофестиваля — получил фильм «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкорно. Об этом сообщается в официальном твиттере фестиваля.

Обладателями гран-при — второй по значимости награды — стали финский режиссер Юхо Куосманен за фильм «Купе номер шесть» и иранский режиссер Асгар Фархади за фильм «Герой».

Лучшими режиссером признан Леос Каракс, создатель фильма «Аннетт».

Награду за лучшую мужскую роль получил Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме «Нитрам» австралийского режиссера Джастина Курзеля. Лучшей актрисой признана Ренате Рейнсве за роль в картине норвежского режиссера Йоакима Триера «Худший человек на свете».

Приз жюри разделили две картины — «Память» тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула и «Колено Ахеда» израильского режиссера Надава Лапида.

Приз за лучший сценарий получил режиссер и сценарист японской картины «Сядь за руль моей машины» Рюсуке Хамагути.

Почетная «Золотая пальмовая ветвь» была вручена итальянскому актеру и режиссеру Марко Беллоккьо.

Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля представляла картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

Читайте также

Все фильмы конкурса 74-го Каннского фестиваля. Рейтинг Антона Долина от худшего к лучшему

Читайте также

Все фильмы конкурса 74-го Каннского фестиваля. Рейтинг Антона Долина от худшего к лучшему

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег