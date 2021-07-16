Оказывается, у англичан есть проблемы посерьезнее «Брекзита» и поражения в финале Евро: они не могут съесть картошечку фри в «Макдоналдсе» с сырным соусом! 😱
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Англичанин, который живет в России и ведет тикток под ником cheftheproducer, рассказывает своим подписчикам обо всем, что его удивило у нас. Например, о сушеной рыбе и кальмарах, которых в российских магазинах продают как закуску к пиву. Или о феномене «stolovayas». А также о необходимости взвешивать фрукты и овощи.
Но недавно cheftheproducer поведал совсем уж страшную тайну. Оказывается, любимый многими россиянами сырный соус добрался до магазинов Англии совсем недавно. А в британском «Макдоналдсе» его нет до сих пор! 😱😱😱
Возможно, видео из тиктока будет долго загружаться
Разумеется, в комментариях к этому тиктоку появилось множество обеспокоенных пользователей из России:
- marthadew1tt: «Как жить без сырного соуса к картошечке?»
- rorolapushka: «зачем им сырный соус — разве они не наедаются проглоченными буквами?»
- avegalimova7: «как они живут без сырного дикость какая-то»
- roar_mya: «В смысле у вас нет сырного соуса ??!»
- vic.ivanoff: «Ну вот, они нам насаждают демократию и цветные революции, а мы им отвечаем сырным соусом 💪🏻💪🏻💪🏻»
Вопрос о сырном соусе (и о его отсутствии за пределами России) — довольно серьезный, и волнует людей как минимум шесть лет. Что ж, хорошо, что теперь англичане могут насладиться картошечкой с сырным соусом хотя бы у себя дома.
Бонус!
Все-таки русские и англичане — братья навек.
«Ты где живешь, в какой стране? Сырный соус… чай с молоком есть — и то хорошо».