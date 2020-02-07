«Жжет не только во рту, губы тоже горят». Марго Робби с честью прошла испытание жгучими соусами 🌶️

Исполнительница роли Харли Квинн в супергеройских фильмах DC Марго Робби пришла в передачу «Hot Ones» американского ведущего Шона Эванса. В своем шоу Эванс во время интервью пытает гостей жгучими соусами. Все начинается с острых, но сравнительно безобидных соусов. С каждым вопросом соусы становятся все более и более злыми.

First We Feast

Робби поплохело уже на третьем подходе. «Жжет не только во рту, губы тоже горят», — пожаловалась она. У актрисы слезились глаза, но Робби не сдавалась и продолжала отвечать на вопросы Эванса.

Она рассказала, как однажды победила в конкурсе по поеданию пасты («Действительно важный момент моей жизни, никогда этого не забуду») и почему больше не ходит в Subway (она сама там работала, а сейчас ей не нравятся их сэндвичи). «Думаю, что сейчас умру», — заявила она после особенно жгучего соуса Da Bomb. Но ничего подобного, Робби с честью выдержала все испытания.