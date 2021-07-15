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Emojipedia

Изголодались по новым эмодзи? Что значит «нет»? Уже в этом сентябре у нас БУДУТ новые эмодзи, которые войдут в стандарт Unicode 14.0. Предварительный список опубликовали на платформе Emojipedia. Этим кандидатам еще предстоит пройти одобрение — но, как пишет автор заметки на Emojipedia Джереми Бердж, «в прошлые годы большинство эмодзи-кандидатов попадали в финальный список».

Итак, через пару месяцев в наших телефонах и мессенджерах могут, в частности, поселиться:

Плавящееся лицо

Надеемся, в 2022 году будет поменьше поводов использовать этот эмодзи.

Салютующее лицо

Кандидат на то, чтобы заменить в чатах лаконичное «F».

Лицо, сдерживающее слезы

Кажется, перед нами слезы счастья.

Беременная персона

Эти новые эмодзи признают, что родить детей могут трансгендерные и небинарные люди.

Рука со скрещенными указательным и большим пальцами

Как пишет Emojipedia, этот эмодзи «может обозначать либо жест в виде сердца, популярный среди поклонников K-Pop, либо другой жест, в котором используются указательный и большой пальцы, например „деньги“».

Прикушенная губа

Весь мир замер в предвкушении этого нового эмодзи (и новых возможностей для секстинга).

Коралл

По замыслу создателей, коралл должен использоваться как символ обсуждения изменения климата, учитывая, как повышение температуры влияет на коралловые рифы.

Как мы уже сказали, в сентябре список новых эмодзи должен будет утвердить консорциум Unicode. Но в смартфонах и крупных соцсетях вроде твиттера и фейсбука эмодзи, скорее всего, появятся в конце 2021 — начале 2022 года.

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