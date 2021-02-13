игры

Что это значит — 🙈? А это — 🙏? Тест, в котором нужно понять реальное значение разных эмодзи

Самый древний смайлик (или эмотикон) был обнаружен командой археологов в 2017 году на поверхности древнего кувшина для щербета: он был создан примерно в 1700-х годах до нашей эры! А в 1635 году юрист из Словакии оставил рядом с подписью нотариуса Яна Ландислаидеса лаконичный poker face, имея в виду, что никаких возражений и вопросов по документам нет. Пройдя путь в почти четыре тысячи лет эмодзи претерпели множество изменений не только по внешнему виду, но и по значению. И истинный смысл многих потерялся на фоне интерпретаций. Вместе с галереей современного искусства pop/off/art мы сделали тест, в котором нужно по назначению использовать популярные сегодня эмодзи.

Пройти тест

Фото в анонсе: Альберт Солдатов, из серии «Обезьянка не видящая зла», 2021 / Галерея современного искусства pop/off/art