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Россияне все еще не спешат прививаться от коронавируса (а зря). Каждый регион решает проблему по-своему: например, власти Белгородской области — лидера по темпам вакцинации — доплачивают медработникам за каждого привитого, не афишируя это.

У Ленинградской области свой путь — конкурс частушек! На это решение властей обратили внимание издания «Бумага» и TJournal. «Видеозаписи с озорными частушками» просят присылать до 25 июля. Ролики призывают записывать в народных костюмах и размещать с хештегом #ПрорвемсяПривьемся (!)

Челлендж запустил Дом народного творчества Ленинградской области. И вот их заявка на победу:

Челлендж #ПрорвемсяПривьемся Культура Ленинградской Области

«Я гуляю в маске, строю парням глазки — парни мне в ответ кричат: „Предъяви сертификат!“» — поет девушка на видео. А еще: «Тот, кто знает алфавит и душою не кривит — тот не только сам привьется, но и друга вдохновит!»

Мимо челленджа не прошел и Вепсский центр фольклора. Девушка поет: «Не хочу чихать и кашлять, распугать боюсь народ — а прививку сделав дружно, будет все наоборот».

А вот видео от Горского культурно-досугового центра:

«Дед старухе говорит: „От ковида я привит. И тебе даю совет от спасенья многих бед: победим ковид, прорвемся — всей деревнею привьемся!“»

Ну все, победа над вариантом дельта уже в кармане!

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