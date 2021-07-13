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Допустим, вам надо заселить озеро рыбой. Что будете делать? Повезете рыбу на машине? А что если озера высокогорные и недоступные для наземного транспорта? А вот что:

Да, все правильно, будем сбрасывать рыбу с самолета! Вместе с водой. Видео опубликовал комитет по охране природных ресурсов штата Юта. Как говорится в сообщении ведомства, за неделю самолету удалось провести зарыбление (да, это называется именно так) 200 озер. За один рейс самолет может сбросить 35 тысяч рыб.

Зарыбление с воздуха проводится в Юте с середины 1950-х годов. И этот метод работает: как утверждается в сообщении ведомства, выживаемость рыбы, которую сбрасывают в озеро с самолета, «невероятно высока».

Уважение таким рыбам! 💪🏻

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