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Изобретатели придумали перегонять рыбу из водоема в водоем по трубе. Смотреть на это лучше под музыку из игры Super Mario 64
Источник: CBC
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Американские изобретатели из Whooshh Innovation предложили новый способ транспортировки рыбы из водоема в водоем — по висящей в воздухе трубе!
Предполагается, что по трубопроводу рыбу можно будет перемещать на значительные расстояния, например, через дамбы. Таким образом, считают изобретатели, можно, например, доставлять лососевых в реку Фрайзер. Эта река в Канаде — крупнейшее в мире место нереста лососевых.
Wooshh Innovation провели тестовое испытание трубопровода для рыб и сняли его на видео. Запись вызвала большой интерес пользователей твиттера. Один из них наложил на видео музыку и звуки из игры Super Mario 64. Кажется, аудио теперь идеально отражает эмоции рыб, попавших в трубу.