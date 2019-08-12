Изобретатели придумали перегонять рыбу из водоема в водоем по трубе. Смотреть на это лучше под музыку из игры Super Mario 64

Американские изобретатели из Whooshh Innovation предложили новый способ транспортировки рыбы из водоема в водоем — по висящей в воздухе трубе!

Предполагается, что по трубопроводу рыбу можно будет перемещать на значительные расстояния, например, через дамбы. Таким образом, считают изобретатели, можно, например, доставлять лососевых в реку Фрайзер. Эта река в Канаде — крупнейшее в мире место нереста лососевых.

Wooshh Innovation провели тестовое испытание трубопровода для рыб и сняли его на видео. Запись вызвала большой интерес пользователей твиттера. Один из них наложил на видео музыку и звуки из игры Super Mario 64. Кажется, аудио теперь идеально отражает эмоции рыб, попавших в трубу.