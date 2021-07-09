Черная Пантера — теперь Звездный Лорд, Капитан Америка — зомби, а Пегги Картер — Капитан Британия. Вышел трейлер шоу Marvel «Что если…?»
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Студия Marvel опубликовала трейлер нового анимационного шоу «What If…?» («Что если.?»). Как можно догадаться по названию, новый проект расскажет истории, которые могли бы произойти в рамках киновселенной Marvel, если бы события развивались по-другому.
В трейлере, в частности, можно увидеть, как Пегги Картер — возлюбленная Стива Роджерса (он же Капитан Америка) — сама надевает супергеройский костюм и становится Капитаном Британия. Тони Старка в начальной сцене первого «Железного человека» от бомбы спасает Киллмонгер — антагонист из «Черной пантеры». А Черная Пантера становится Звездным Лордом из «Стражей галактики». Ах да, еще Капитан Америка и Железный Человек стали зомби!
В сезоне будет 10 эпизодов — 10 самостоятельных историй. Премьера шоу на стриминговом сервисе Disney+ состоится 11 августа. И да, к сожалению, это значит, что легально посмотреть «What If…?» в России не получится 😔