Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Студия Marvel опубликовала трейлер нового анимационного шоу «What If…?» («Что если.?»). Как можно догадаться по названию, новый проект расскажет истории, которые могли бы произойти в рамках киновселенной Marvel, если бы события развивались по-другому.

Marvel Entertainment

В трейлере, в частности, можно увидеть, как Пегги Картер — возлюбленная Стива Роджерса (он же Капитан Америка) — сама надевает супергеройский костюм и становится Капитаном Британия. Тони Старка в начальной сцене первого «Железного человека» от бомбы спасает Киллмонгер — антагонист из «Черной пантеры». А Черная Пантера становится Звездным Лордом из «Стражей галактики». Ах да, еще Капитан Америка и Железный Человек стали зомби!

В сезоне будет 10 эпизодов — 10 самостоятельных историй. Премьера шоу на стриминговом сервисе Disney+ состоится 11 августа. И да, к сожалению, это значит, что легально посмотреть «What If…?» в России не получится 😔

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег