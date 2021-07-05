Марк Цукерберг решил отметить День независимости как ОБЫЧНЫЙ АМЕРИКАНЕЦ: покатался на серфе с флагом в руках. В интернете снова сомневаются, человек ли он

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4 июля США отмечали свой главный национальный праздник — День независимости. Ну знаете, с фейерверками и звездно-полосатыми флагами. Но глава Facebook Марк Цукерберг, похоже, решил вывести праздник на новый уровень:

взял в руки флаг 🇺🇸

встал на свой любимый электросерф 🏄‍♂️

и покатился под песню «Take Me Home, Country Roads» фолк-певца Джона Денвера 🎸

В общем, получилось что-то невероятное — и, как, похоже, подумал сам Цукерберг, максимально патриотичное. Но люди в интернете восприняли ролик как хороший материал для производства мемов. И как повод вновь усомниться в том, что глава Facebook — человек.

«Кто-то сказал Цукербергу вести себя нормально 4 июля»

«Марк Цукерберг доказывает, что не только богаче вас — но еще и более патриотичен, чем вы»

«Вот Марк Цукерберг наглядно показывает, за что весь остальной мир ненавидит Америку»

«Марк Цукерберг снова пытается вести себя как человек»

«Жаль, нельзя воскресить Джона Денвера (автора песни на видео), чтобы он засудил Цукерберга за это»

«Где Челюсти (акула из одноименного фильма — прим.), когда они так нужны?»

«Поправил» (звучит «Полет валькирий» Рихарда Вагнера)

Почти год назад Марк Цукерберг тоже решил прокатиться на серфе, предварительно намазавшись солнцезащитным кремом. Крема было ТАК МНОГО, что миллиардер стал героем мемов. Судя по всему, он просто смирился с судьбой.

Что тут еще сказать? Уважаемый Павел Валерьевич Дуров, седлайте коня и включайте «Любэ».

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