Марк Цукерберг решил отметить День независимости как ОБЫЧНЫЙ АМЕРИКАНЕЦ: покатался на серфе с флагом в руках. В интернете снова сомневаются, человек ли он
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4 июля США отмечали свой главный национальный праздник — День независимости. Ну знаете, с фейерверками и звездно-полосатыми флагами. Но глава Facebook Марк Цукерберг, похоже, решил вывести праздник на новый уровень:
- взял в руки флаг 🇺🇸
- встал на свой любимый электросерф 🏄♂️
- и покатился под песню «Take Me Home, Country Roads» фолк-певца Джона Денвера 🎸
В общем, получилось что-то невероятное — и, как, похоже, подумал сам Цукерберг, максимально патриотичное. Но люди в интернете восприняли ролик как хороший материал для производства мемов. И как повод вновь усомниться в том, что глава Facebook — человек.
Почти год назад Марк Цукерберг тоже решил прокатиться на серфе, предварительно намазавшись солнцезащитным кремом. Крема было ТАК МНОГО, что миллиардер стал героем мемов. Судя по всему, он просто смирился с судьбой.
Что тут еще сказать? Уважаемый Павел Валерьевич Дуров, седлайте коня и включайте «Любэ».