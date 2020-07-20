Марк Цукерберг намазал лицо защитным кремом. 🌞 Так, что стал похож то ли на Джокера, то ли на мима

Основатель Facebook Марк Цукерберг всего-то захотел покататься на электросерфе на Гавайях — и, чтобы не сгореть на солнце, намазал лицо защитным кремом с содержанием цинка. Намазал от души, плотным слоем. В итоге получилась белая маска, почти как у мимов. Само собой, фотографии Цукерберга с кремом попали в СМИ. И теперь с кем только его не сравнивают: и с Джокером, и с доктором Моро, и даже с Дональдом Трампом.













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