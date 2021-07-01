Когда-нибудь видели, как потягиваются ежи? 🦔 Теперь видели

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Познакомьтесь: это самка ежа по кличке Джучи, живущая в Джакарте. И каждую ночь она начинает с потягиваний (они такие мощные, что трясется даже ее маленький нос!). После этого Джучи вылезает из своего пледа и отправляется по делам — есть и бегать.

ViralHog

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