шапито
Когда-нибудь видели, как потягиваются ежи? 🦔 Теперь видели
Источник: Meduza
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Познакомьтесь: это самка ежа по кличке Джучи, живущая в Джакарте. И каждую ночь она начинает с потягиваний (они такие мощные, что трясется даже ее маленький нос!). После этого Джучи вылезает из своего пледа и отправляется по делам — есть и бегать.