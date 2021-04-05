Не слишком целеустремленный еж отказал себе в угощении. Потому что предпочел облизнуться и поспать

Вас посетил ленивый сонный еж: он мог порадовать себя угощением, но предпочел расслабиться и просто лежа-а-ать. Впрочем, нельзя сказать, что он совсем не пытался. Пытался! Еж подполз к еде, высунул язычок, а потом широко зевнул, перевернулся на бок и на все забил. Чем закончилась эта история, увы, нам установить не удалось. Предполагаем, что еж продолжил сладко спать (а мы — завидовать!).













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