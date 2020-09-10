Шотландские ежи спешили к угощению и падали с лестницы. Ради их безопасности установили дополнительные ступеньки из кирпичей
Визажистку из Эдинбурга Агату Майчер по ночам часто навещают ежи. Чтобы порадовать гостей, она установила в своем саду небольшую кормушку. А потом случайно узнала, что ежам приходится как следует попотеть, чтобы добраться до угощения.
Однажды на записи с камеры наблюдения она увидела, как один из ежей упал с лестницы, ведущей к кормушке. Майчер решила, что нужно срочно что-то с этим делать. Тогда визажистка и ее бойфренд взяли половинки кирпичей и сделали из них дополнительные ступени — такие, чтобы на них могли вскарабкаться ежики.
Как показали записи с камеры наблюдения, гости успешно освоили усовершенствованную лестницу. Теперь для них уж точно нет никаких преград.
Майчер гордится своим изобретением. Ей кажется, что она сделала жизнь эдинбургских ежей немного комфортнее. А ежей этих, по словам Майчер, немало: иногда трафик в ее саду составляет от шести до восьми ежей за ночь.