Шотландские ежи спешили к угощению и падали с лестницы. Ради их безопасности установили дополнительные ступеньки из кирпичей 

Визажистку из Эдинбурга Агату Майчер по ночам часто навещают ежи. Чтобы порадовать гостей, она установила в своем саду небольшую кормушку. А потом случайно узнала, что ежам приходится как следует попотеть, чтобы добраться до угощения.

Однажды на записи с камеры наблюдения она увидела, как один из ежей упал с лестницы, ведущей к кормушке. Майчер решила, что нужно срочно что-то с этим делать. Тогда визажистка и ее бойфренд взяли половинки кирпичей и сделали из них дополнительные ступени — такие, чтобы на них могли вскарабкаться ежики.

Как показали записи с камеры наблюдения, гости успешно освоили усовершенствованную лестницу. Теперь для них уж точно нет никаких преград.

Daily Mail

Майчер гордится своим изобретением. Ей кажется, что она сделала жизнь эдинбургских ежей немного комфортнее. А ежей этих, по словам Майчер, немало: иногда трафик в ее саду составляет от шести до восьми ежей за ночь.