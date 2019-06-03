Немецкий еж попал в полицию. Как хорошо, что он игрушечный!

В районе Шенеберг в Берлине кто-то потерял игрушечного ежа. К счастью, еж попал в руки полицейских — и они решили отыскать его хозяина. Фотография найденного животного (как и полагается, с линейкой, показывающей его рост) была размещена в официальном твиттере полиции Берлина.

«Ты ездил на велосипеде с мамой в Шенеберге в прошлую среду, и вы потеряли этого милого ежа? Без паники: с ежиком все хорошо, и он скучает по тебе. Он ждет тебя в нашем отделении на улице Готхаер», — написали полицейские.

Пока хозяина ежа найти не удалось.