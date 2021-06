В школах на Западе учат, что «Христос был бисексуалом», заявил Сергей Лавров. Мария Захарова попыталась объяснить, с чего он это взял… Ох, ох, ох зря

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

МИД РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила в защиту своего начальника, министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 28 июня в новой статье министр написал, что в западных школах детям якобы рассказывают о том, что Иисус Христос был бисексуалом (мы не шутим). Журналисты предположили, что Лавров или его помощники, скорее всего, сделали такой вывод, посмотрев популярный тикток с участием детей, рассуждающих о бисексуальности Иисуса. В ответ Захарова опубликовала пост, который должен был опровергнуть эти журналистские инсинуации…

Что возмутило Марию Захарову

Сергей Лавров пожаловался, что в западных школах Иисуса Христа объявили бисексуалом Похоже, он взял это из тиктока с детским лепетом (удивительное совпадение)

Что возмутило Марию Захарову

Сергей Лавров пожаловался, что в западных школах Иисуса Христа объявили бисексуалом Похоже, он взял это из тиктока с детским лепетом (удивительное совпадение)

Разберемся по порядку. Сперва еще раз процитируем заявления Лаврова из его статьи «О праве, правах и правилах»: «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом» .

И еще раз вспомним тикток многодетной матери Эммалин Кэрролл Саутвелл, живущей в Австралии. Она выпускает ролики в жанре «детский лепет», то есть включает камеру и записывает речь ребенка. Ее маленькие дети назвали Иисуса Христа бисексуалом (потому что он любит и мужчин, и женщин) и небинарной персоной (потому что носит платье, будучи мужчиной), а потом заявили, что услышали это в школе. Саутвелл вздохнула и сказала, что это, конечно, неправда и в школе такому не учат. Это видео с момента публикации в конце мая 2021 года набрало почти 11 миллионов просмотров.

Как это объясняет Мария Захарова? А вот так: «В действительности информация в статье была основана не на „ролике из тиктока“, а на публикации в западных СМИ. Ловите пример: новостной христианский сайт Christian Today. Его редакция находится в Лондоне, а отделение — в Нью-Йорке. Ежемесячный охват — три миллиона уникальных посетителей. В публикации Christian Today говорится о подготовленной шотландским профсоюзом учителей постановке, в которой Иисус представлен трансгендером . Всем сомневающимся предлагаем ознакомиться с подробностями самостоятельно».

Что за Christian Today? Ежемесячный охват в три миллиона уникальных посетителей — это хвастовство создателей сайта. На самом деле его популярность гораздо скромнее: по данным сервиса Similarweb.com, у Christian Today в месяц — чуть больше 600 тысяч просмотров страниц (а значит, уникальных пользователей еще меньше).

Мы ознакомились. Самостоятельно. Ох…

Начнем с того, что Лавров (что бы он ни имел в виду) писал о «бисексуальности», а не о «трансгендерности» Иисуса. Бисексуал — это сексуальная ориентация; влечение и к мужчинам, и к женщинам. Трансгендерность — это несовпадение поведения и самоидентификации человека с его биологическим полом. Кстати, в этом случае лучше использовать другую лексику, а не говорить «трансгендер»: «трансгендерные люди», «транслюди», «трансперсоны» (и вот почему — там не так уж сложно).

На этом этапе фактчека детский лепет из тиктока все еще ближе к утверждениям Лаврова, чем к тексту Захаровой (в тиктоке упоминалась именно бисексуальность — не трансгендерность). Дети из тиктока австралийки, впрочем, тоже могли ошибаться в своих выводах — ведь Иисус, раз уж он носит платье, вовсе не обязательно трансгендерная персона. Может быть, он кроссдрессер? То есть человек, который время от времени носит женскую одежду, при этом не чувствуя себя женщиной.

Стыдные вопросы о трансгендерности

Трансгендерный переход — то же самое, что смена пола? Трансгендерные люди живут меньше остальных? Почему их не любят даже некоторые феминистки? Стыдные вопросы про трансгендерность — новая версия!

Стыдные вопросы о трансгендерности

Трансгендерный переход — то же самое, что смена пола? Трансгендерные люди живут меньше остальных? Почему их не любят даже некоторые феминистки? Стыдные вопросы про трансгендерность — новая версия!

Министр Лавров писал о целом «ряде западных стран», где «детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом». Захарова приводит в пример только один регион Великобритании (Шотландию), а также отмечает, что мероприятие под названием «Schoolʼs Almost Out! Celebrate Pride» подготовили учителя. Правда, не упоминает, что оно было адресовано не детям, а другим преподавателям.

Кроме того, в описании этого события на фейсбуке говорится, что цель онлайн-мероприятия — в том, чтобы просто повеселиться и развеяться после трудного учебного года. Это же следует и из пригласительного ролика, опубликованного на ютьюбе. Просто посмотрите его:

Приглашение на организованное учителями мероприятие EISunion

Издание Christian Today, на которое ссылается Захарова, цитирует заведующего по учебной работе Христианского института (расположен в Англии) Джона Деннинга. Его возмутило, что авторы представления крайне неделикатно обошлись с чувствами членов профсоюза христианской веры. Деннинг заявил, что они не только представили Иисуса трансженщиной, но и «вложили ему в уста слова, которых он никогда не говорил», исказив его учение.

Разберемся и с этим. Дело в том, что в мероприятии участвовала Джо Клиффорд, которая с 2009 года играет Иисуса в образе трансженщины в пьесе «The Gospel According to Jesus, Queen of Heaven» («Евангелие от Иисусы, царицы небесной»). Клиффорд и сама идентифицирует себя как трансженщину, а пьесу с ее участием даже называют «революционной». В 2018-м журналистка издания The Wee Review оценила постановку на четыре звезды из пяти возможных.

Клиффорд планировала зачитать фрагменты своей пьесы на встрече учителей — и, судя по всему, осуществила задуманное. Изданию Christian Today это показалось оскорбительным.

То есть, судя по имеющимся данным, о включении «трансгендерного Иисуса» в школьную программу (допустим, в Шотландии, где происходила эта встреча) речи не идет. Да и посещение встречи преподавателей было добровольным. Кстати, судя по отметкам на странице, в ней поучаствовало семь человек (!).

На все это представителю МИД Марии Захаровой указали и другие журналисты, включая главного редактора Republic Дмитрия Колезева.

«Вот оно и есть — иноагентство в действии. Когда правду объявляют фейком, используя фейковую аргументацию», — завершила свой пост Захарова, заодно пожаловавшись на «смердящее интеллектуальное разложение».

Золотые слова. Цитируя Джейсона Стэйтема, во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм. Ауф!

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Максим Иванов