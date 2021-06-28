Сергей Лавров пожаловался, что в западных школах Иисуса Христа объявили бисексуалом Похоже, он взял это из тиктока с детским лепетом (или это удивительное совпадение)

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июня выпустил статью под заголовком «О праве, правах и правилах». Лавров утверждает: в западных странах детей учат тому, что Иисус Христос был бисексуалом.

Судя по всему, Лавров или его помощники взяли эту информацию из популярного тиктока. Ролик с детским лепетом о небинарном Иисусе-бисексуале разошелся в англоязычных соцсетях в конце мая и с тех пор набрал почти 11 миллионов просмотров. На это обратили внимание журналисты издания Itʼs My Media.

Что пишет Лавров

Концепция «правил» проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека. В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом . Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе». Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности.

О чем говорилось в тиктоке

Автор тиктока — многодетная мать Эммалин Кэрролл Саутвелл, живущая в Австралии. Она записывает ролики в жанре «детский лепет»: просто включает камеру и слушает, что говорит ребенок.

Тот самый тикток EmmalineCS

Ролик о небинарном Иисусе-бисексуале — как раз из этого жанра. Саутвелл записывала разговор двух детей, внезапно речь зашла об Иисусе.

Один из детей упомянул, что Иисус небинарен, потому что он «мужчина, который носит платье». А бисексуал он потому, что любит всех людей. Австралийка в шутку спросила, где такому учат — неужели в школе? На что ей ответили, что да, именно там. Саутвелл заявила, что это ложь, и уж в школе-то такому точно не научат, с ней принялись спорить. В финале ролика женщина сдалась и спросила, знают ли дети какие-нибудь другие интересные факты об Иисусе.

Других подтверждений тому, что в западных школах Иисуса и правда изображают как бисексуала, «Медузе» найти не удалось. Только тикток с детьми, чьи слова оказались в статье министра иностранных дел России. Но, вероятно, это простое совпадение.

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Максим Иванов Фото в анонсе: Александр Земляниченко / Pool / AFP / Scanpix / LETA