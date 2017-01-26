Как уходить от ответа на вопросы журналистов. Мастер-класс от Сергея Лаврова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопросы СМИ по поводу переговоров по Сирии в Астане. Всего было задано три вопроса, и министр смог мастерски уйти от ответа на два из них.
Вопросы и ответы опубликованы на официальном сайте МИДа. Вот как это выглядит:
На сайте министерства можно найти и другие очень короткие интервью Лаврова. Например, на вопрос о том, будет ли возвращен режим прекращения огня в Сирии, он ответил: «Спрашивайте у американцев». А когда журналисты поинтересовались, что мешает общесирийскому перемирию, заявил: «Я не хочу испортить атмосферу переговоров».
Фото в анонсе: Сергей Пятаков / Sputnik / Scanpix / LETA
Вопрос: Каковы дальнейшие планы? С.В.Лавров: Необходимо работать, работать и еще раз работать.