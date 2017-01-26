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Как уходить от ответа на вопросы журналистов. Мастер-класс от Сергея Лаврова

МИД РФ
13:05, 26 января 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопросы СМИ по поводу переговоров по Сирии в Астане. Всего было задано три вопроса, и министр смог мастерски уйти от ответа на два из них.

Вопросы и ответы опубликованы на официальном сайте МИДа. Вот как это выглядит:

На сайте министерства можно найти и другие очень короткие интервью Лаврова. Например, на вопрос о том, будет ли возвращен режим прекращения огня в Сирии, он ответил: «Спрашивайте у американцев». А когда журналисты поинтересовались, что мешает общесирийскому перемирию, заявил: «Я не хочу испортить атмосферу переговоров».

Фото в анонсе: Сергей Пятаков / Sputnik / Scanpix / LETA

Вопрос: Каковы дальнейшие планы? С.В.Лавров: Необходимо работать, работать и еще раз работать.

МИД РФ

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