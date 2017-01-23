В Астане начались переговоры по Сирии. Оппозиция отказалась от прямой встречи с Дамаском

В Астане началась встреча, посвященная урегулированию ситуации в Сирии. На встречу прибыли делегации сирийской оппозиции, официального Дамаска, России, Турции, Ирана, США, Казахстана и ООН.

Как отмечает корреспондент РИА Новости, места сирийцев обозначили просто как «Сирийская Арабская Республика», не разделяя участников на оппозицию и представителей властей.

Организаторами встречи стали Россия и Турция. При этом представители сирийской оппозиции ранее заявили, что не будут встречаться непосредственно с делегацией властей страны.

Встреча в Астане будет проходить в закрытом формате. Делегацию сирийской оппозиции, как передает «Интерфакс», возглавил один из лидеров «Джеиш аль-Ислам» Мухаммед Аллюш. До перемирия в конце 2016 года Россия считала эту группировку террористами и сторонниками взглядов «Исламского государства».