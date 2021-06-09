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Romain Gaillard / Pool / Sipa / Scanpix / LETA

Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину от стоявшего в толпе мужчины во время поездки в департамент Дром на юго-востоке Франции. Президент не пострадал, но русскоязычные издания все равно не оставили эту новость без внимания — и принялись упражняться в остроумии. Увы, получилось не так ярко, как, скажем, со Стивеном Сигалом и морковкой Александра Лукашенко, но тоже неплохо.

Как об этом пишут в российских СМИ

«Российская газета»: «Макрону дали леща»

«Макрону дали леща» «Вести»: «В городе Тайн Макрон получил звонкую пощечину»

«В городе Тайн Макрон получил звонкую пощечину» «Рен ТВ»: «Отхлеставший Макрона по щекам мужчина выкрикивал боевой клич»

«Отхлеставший Макрона по щекам мужчина выкрикивал боевой клич» Regnum: «Макрон поделился впечатлениями от оплеухи, полученной в Дроме»

«Макрон поделился впечатлениями от оплеухи, полученной в Дроме» «Царьград»: «Французы заклеймили себя после пощечины Макрона в Дроме»

«Французы заклеймили себя после пощечины Макрона в Дроме» «Ридус»: «„Есть за что“: пользователи сети обсудили пощечину Эмманюэлю Макрону»

«„Есть за что“: пользователи сети обсудили пощечину Эмманюэлю Макрону» РИА ФАН: «Звонкая пощечина Макрону отдалась эхом по мировым соцсетям»

Так кто виноват в этом инциденте? Сейчас разберемся!

👏 Версия первая: виноват сам Макрон

А чего он решил «выпендриться» вместо того, чтобы спрятаться за охрану. Так считает Александр Коржаков, работавший начальником президентской службы безопасности Бориса Ельцина. В беседе с «Газетой.ру» он раскритиковал поведение Макрона за то, что тот наверняка ослушался указаний охраны.

В Америке, например, президенты дают две клятвы. Одну клятву — народу, а вторую — исполнять все указания службы охраны. В данный момент француз решил «выпендриться», а я на сто процентов уверен, что охрана была против.

🕵️ Версия вторая: Макрон сам все инсценировал и потому отделался «легким шлепком»

Если верить этой теории, Макрон сам подстроил инцидент с пощечиной, чтобы поднять рейтинг (ведь все его пожалели). РИА Новости даже собрало самые скептичные комментарии из соцсетей в отдельный материал. Приводим цитату одного из пользователей.

Признаю, у меня были сомнения. То, как Макрон кладет руку на плечо мужчине, а тот дает легкий шлепок… Сегодня все так развращено, что в первую очередь я думаю о постановке. <…> Я думаю, что скорее граждане сыты по горло. И, несмотря на все меры предосторожности, [мужчина, давший пощечину] прошел через кольцо полицейских.

🇷🇺 Версия третья: во всем виновата Россия (пока нет, но скоро будет)

Вот что у себя в блоге пишет политолог Евгений Сатановский, соратник Владимира Соловьева и ведущий шоу «Армагеддоныч».

Несколько напрашивающихся вопросов. Какова роль в произошедшем наших Петрова и Боширова, с учетом того, что задержали двоих? И вообще, при чем здесь ГРУ, Путин и Россия? Не может же так быть, чтобы совсем ни при чем? Опять же, где «Новичок»? Неужели без него обошлось? Нет ли в произошедшем белорусского следа? Помнится, Макрон такие обещания Тихановской давал, что как честный человек должен был бы на ней давно жениться… Нет ли следа украинского? Нормандский формат, не оправдавший ничьих ожиданий, разочарование Зеленского, то-се… Кто следующий? Борис Джонсон, Столтенберг или еще кто? Много кандидатов. Какую карикатуру поместит на Макрона «Шарли эбдо»? И наконец, Макрон и дальше будет претендовать на роль европейского лидера или чуть скромнее станет? Хотелось бы надеяться…

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Максим Иванов