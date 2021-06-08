Эмманюэлю Макрону дали пощечину во время поездки по Франции

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Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время поездки по стране. Инцидент произошел 8 июня в коммуне Тен-ЛʼЭрмитаж в департаменте Дром на юго-востоке Франции.

Когда глава государства вышел к ограждению, за которым его ждали местные жители, один из них с размаху ударил его по лицу, выкрикивая «Долой макроновскую Францию» («à bas la Macronie»). Президента сразу же оттеснили охранники, но затем он продолжил приветствовать собравшихся.

Этот момент снял на видео и выложил в твиттер пользователь @AlexpLille.

По сведениям BFM TV, за причастность к инциденту задержаны два человека.

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