Метал-группа «Ультрарвота» дала концерт в саду Елисейского дворца. Его провели специально для Эммануэля Макрона (он проиграл пари)

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Экстрим-метал-группа Ultra Vomit (переводится как «Ультрарвота») сыграла кавер на колыбельную «Зеленая мышь» в саду Елисейского дворца. На концерт пришли президент Франции Эммануэль Макрон (который, судя по всему, получил искреннее удовольствие от выступления металлистов) и ютьюб-комики Макфлай и Карлито.

Mcfly et Carlito

Что в резиденции президента делают комики и металлисты, спросите вы? Все просто: Макрон проиграл пари, которое сам же и заключил с Макфлаем и Карлито. Еще в феврале президент бросил ютьюберам вызов: предложил записать видео про соблюдение мер безопасности во время пандемии. И пообещал, что если оно соберет 10 миллионов просмотров, блогерам разрешат снять новый ролик в Елисейском дворце.

Комики быстро набрали нужное количество просмотров, поэтому Макрону пришлось держать обещание. Ютьюберов действительно пустили в Елисейский дворец с камерами и микрофонами. Они взяли у президента интервью и в конце устроили для него концерт.

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