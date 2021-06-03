Дэвид Линч уже год ведет прогнозы погоды на ютьюбе. Все это время фанаты следили за тем, как отрастают его волосы. И тут он постригся!

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Вот уже год режиссер Дэвид Линч ведет прогноз погоды для Лос-Анджелеса на своем ютьюбе. Это очень загадочные видео, в которых даже просматривается сквозной сюжет. Например, иногда вместо Линча в кадре стоит пустой стул. А еще режиссер постоянно говорит о «прекрасном синем небе и золотом солнечном свете» (ну а как еще, Калифорния же!).

Однако у преданных зрителей есть, вернее, было и другое развлечение — следить за тем, как зарастает Дэвид Линч. Вот, сравните, как он выглядел год назад в первом прогнозе погоды.

DAVID LYNCH THEATER

А теперь посмотрите, как изменился режиссер за прошедший год. Его даже стали сравнивать с Чуваком из «Большого Лебовски».

DAVID LYNCH THEATER

И вот — очередной поворот сюжета. Линч наконец постригся! В комментариях одни поздравляют режиссера и говорят, что ему очень идет. Другие наоборот, критикуют смену имиджа и пишут, что прогнозы погоды «уже не те». «Дэвид Линч постригся. Я в растерянности. Это все равно, что увидеть Вина Дизеля с волосами», — пишут фанаты.

DAVID LYNCH THEATER

Линч и его прогнозы погоды

Прекрасное синее небо и золотое солнце Дэвиду Линчу — 75. Кажется, на ютьюбе нет ничего более загадочного, чем его прогнозы погоды. Вот наши любимые выпуски

Линч и его прогнозы погоды

Прекрасное синее небо и золотое солнце Дэвиду Линчу — 75. Кажется, на ютьюбе нет ничего более загадочного, чем его прогнозы погоды. Вот наши любимые выпуски

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