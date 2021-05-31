Художник Артем Бизяев показал концепт героев «Деревни дураков» в виде лего-человечков. Здесь все: и Морячок-дурачок, и безумная Пчела

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Петербургский художник Артем Бизяев, создавший концепты лего-версии Бабы Яги, Настеньки из «Морозко» и персонажей русских сказок, взялся за украинское скетч-шоу . Бизяев показал, как бы выглядели герои «Деревни дураков» в виде лего-человечков.

Итак, встречайте: фигурки Мужика, Бабы, Морячка-дурачка, Медведя Миши и даже Пчелы. Все как положено, с соответствующими аксессуарами — от бутылки самогона до карательной сковороды.

В январе 2021 года Бизяев поучаствовал в конкурсе Lego Ideas, в котором любой желающий может предложить идеи для новых наборов конструктора. Художник представил концепт с лего Бабой Ягой, Василисой Премудрой и избушкой на курьих ножках.

Для прохождения в следующий этап работы должны набрать 10 тысяч голосов за два года. Бизяеву удалось набрать нужное количество голосов всего за 16 часов. Сейчас концепт Бабы Яги и других персонажей находится на рассмотрении жюри.

В интервью «Бумаге» Бизяев рассказал, почему продолжает работать над превращением героев русских сказок и популярных в России телепередач в лего-человечков: «В России на народные темы дай бог выйдет что-нибудь раз в год, это преступно мало. Мне кажется, надо делать больше разнообразных по жанрам произведений на тему культур народов нашей страны, как минимум, чтобы показать, что народная культура может быть разнообразной — и смешной, и страшной, и крутой, и милой».

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