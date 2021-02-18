Бабу Ягу из Lego уже видели? А Настеньку из «Морозко»? Ну хорошо! Тогда взгляните на лего-кренделек, лего-петушка и лего-автозак

Петербургский художник Артем Бизяев продолжает рисовать концепты наборов Lego по мотивам русских народных сказок. Он завел отдельный аккаунт в инстаграме, куда выкладывает свои новые работы: лего-избушку на курьих ножках, Бабу Ягу в ступе и Настеньку из «Морозко».

Кроме того, Бизяев придумал героя по имени Олег Легович (хм, ничего не напоминает?). Художник так описывает Олега: «Это славный парень, что живет за Тридевять Земель. Обожает сказки и леденцы в форме петушков». А еще у Олега Леговича есть лего-кренделек!

Но Бизяев не ограничивается русским фольклором. К примеру, он нарисовал сам себя в виде лего-человечка, сразу в двух разных вариациях.

В твиттере художника можно найти и другие рисунки из серии конструкторов Oleg (опять же, ничего не напоминает!). В частности там можно посмотреть на лего-автозак и лего-каток.

Другие работы Бизяева

Захотелось: художник из Петербурга создал концепт набора Lego по мотивам русских сказок. В главной роли Баба Яга

Другие работы Бизяева

Захотелось: художник из Петербурга создал концепт набора Lego по мотивам русских сказок. В главной роли Баба Яга