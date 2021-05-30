Никакого Путина. Никакого Лукашенко. Мы нашли идеальный контент для того, чтобы хоть немного отвлечься от политики Внимание: это ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ видео про жонглирование

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Тейлор Гленн — жонглер из Солт Лейк Сити. Под псевдонимом Taylor Tries («Тейлор пытается») она ведет ютью-канал, тикток и инстаграм, куда выкладывает видео о том, как жонглирует сама и учит жонглировать других. И это ИДЕАЛЬНЫЙ контент, чтобы отвлечься от новостной повестки последних недель (а еще можно прочитать нашу инструкцию о том, как не сойти с ума от таких новостей).

Смотрите сами:

Taylor Tries

А то, как сверху выглядит жонглирование шарами, вообще сложно описать словами (не будем и пытаться).

А вот то же самое, но с булавами. Кажется, не всегда получается даже у Тейлор.

TaylorTries

Как все это выглядит с обычного ракурса:

TaylorTries

TaylorTries

Ну а научиться делать то же самое можно, посмотрев вот это видео:

Taylor Tries

Если вы все еще думаете о политике, то посмотрите на этого волчару

В США крошечный волчонок впервые завыл. Вот так: ау-у-у-у-уф! 🐺

Если вы все еще думаете о политике, то посмотрите на этого волчару

В США крошечный волчонок впервые завыл. Вот так: ау-у-у-у-уф! 🐺

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