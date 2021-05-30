Никакого Путина. Никакого Лукашенко. Мы нашли идеальный контент для того, чтобы хоть немного отвлечься от политики Внимание: это ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ видео про жонглирование
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Тейлор Гленн — жонглер из Солт Лейк Сити. Под псевдонимом Taylor Tries («Тейлор пытается») она ведет ютью-канал, тикток и инстаграм, куда выкладывает видео о том, как жонглирует сама и учит жонглировать других. И это ИДЕАЛЬНЫЙ контент, чтобы отвлечься от новостной повестки последних недель (а еще можно прочитать нашу инструкцию о том, как не сойти с ума от таких новостей).
Смотрите сами:
А то, как сверху выглядит жонглирование шарами, вообще сложно описать словами (не будем и пытаться).
А вот то же самое, но с булавами. Кажется, не всегда получается даже у Тейлор.
Как все это выглядит с обычного ракурса:
Ну а научиться делать то же самое можно, посмотрев вот это видео: