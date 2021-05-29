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В марте производитель бытовой химии Domestos, входящий в британскую компанию Unilever, объявил очередной конкурс на звание худшего российского школьного туалета. Школам с самыми ужасными уборными, которые победят в голосовании на сайте конкурса, Domestos пообещал бесплатный ремонт санузлов и годовой запас моющих средств.

Как это было Domestos объявил конкурс худших школьных туалетов. И открыл портал в ад

Конкурс вызвал шквал заявок — на сайте появились фотографии туалетов из более чем сотни российских школ — и бурную реакцию в российских региональных СМИ. В Татарстане подчеркивали, что на конкурс от республики попал только один школьный туалет, а в Новосибирске — что у них целых два финалиста. Мэрия Волгограда даже подготовила официальное заявление, что «администрации муниципальных образовательных учреждений Волгограда не направляли заявки на участие в конкурсе на самый худший туалет», а в школе города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа заверили, что для них участие в конкурсе ничего не значит: «Дети у нас в туалетах даже сидят, едят. Если б все плохо было, разве кто-то ел бы в туалете?».

В итоге Domestos объявил, что из-за вызванного конкурсом резонанса увеличил количество школ, в которых проведет ремонт, с трех до шести. И назвал лидеров голосования:

Школа № 1 в Гусь-Хрустальном (1183 голоса)

Лицей № 44 в Чебоксарах (1169 голосов)

Школа № 19 Междуреченске

Сельская школа в станице Елизаветинская (878 голосов)

Школа № 103 Советского района Волгограда (589 голосов)

Школа № 6 в Нефтекамске (508 голосов)

Более крупные фото можно увидеть по клику

«Это, конечно, недостаточно для решения такой комплексной проблемы, и мы бы очень хотели отремонтировать все школы, которые участвовали в нашей акции. Однако одним нам это не по силам», — признала сотрудник Unilever Анастасия Кнорре. Компания надеется на эффект от общественного резонанса, вызванного конкурсом, добавила она.

Правда, сами фотографии туалетов-победителей вскоре после объявления итогов конкурса почему-то пропали с его сайта.

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