Domestos объявил конкурс худших школьных туалетов. И открыл портал в ад

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Производитель бытовой химии Domestos объявил в России конкурс худших школьных туалетов. Чтобы принять в нем участие, нужно отправить фото туалета на специальный сайт. Школы, чьи туалеты будут признаны самыми худшими по итогам голосования на сайте, получат бесплатный ремонт санузлов и годовой запас моющих средств Domestos.

На сайте конкурса размещен фотографий туалетов из более чем сотни российских школ. Люди, приславшие фото, жалуются на старый ремонт, неработающие унитазы, отсутствие кабинок, ржавые трубы. Подписи под снимками только усугубляют впечатление: «За 50 лет ни разу не было капитального ремонта», «Дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет», «Туалет в стиле фильма ужасов, дети стараются обходить стороной».

На данный момент в конкурсе лидирует санузел лицея № 44 в Чебоксарах. Директор лицея Ольга Чурбанова заявила изданию «Подъем», что рада этому, потому что другой возможности отремонтировать туалет у учебного заведения нет. «У меня остался один такой санузел, который нужно отремонтировать. Все остальные у меня мало-мальски отремонтированы, функционируют. Вот один у меня такой. И он сейчас не работает, закрыт», — сказала Чурбанова.

Конкурс на худший школьный туалет начался еще в марте, но на него обратили внимание только сейчас. О конкурсе рассказала в твиттере журналистка «Проекта» Юлия Лукьянова, после чего его стали обсуждать и другие пользователи соцсети, пишет TJournal.

Бренд Domestos, который принадлежит концерну Unilever, помогает приводить в порядок школьные туалеты в разных странах мира, в том числе в России. Domestos уже отремонтировал санузлы в российских школах в 2019 и 2020 годах.

Еще одна история про туалет

Театр в тайге за три дня через краудфандинг собрал 300 тысяч рублей на новый туалет. Теперь Кирилл Серебренников зовет туда выступать модных актеров

Еще одна история про туалет

Театр в тайге за три дня через краудфандинг собрал 300 тысяч рублей на новый туалет. Теперь Кирилл Серебренников зовет туда выступать модных актеров

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег