Театр в тайге за три дня через краудфандинг собрал 300 тысяч рублей на новый туалет. Теперь Кирилл Серебренников зовет туда выступать модных актеров

Мотыгинский драматический театр в таежном поселке в Красноярском крае через краудфандинг собрал более 300 тысяч рублей на ремонт туалета. На это ушло три дня, сообщил художественный руководитель театра, режиссер Дмитрий Турков на странице по сбору средств на платформе Planeta.ru.

Мотыгино — самый маленький поселок в России со своим драматическим театром. Худрук Дмитрий Турков называет Мотыгино самым труднодоступным местом в России, где есть театр. Летом до поселка можно добраться по речной переправе, зимой — по зимнику, то есть дороге, доступной только при минусовой температуре.

Вот как описывает дорогу от Красноярска до Мотыгино фотограф Дмитрий Марков, посетивший театр в октябре: Дорога по Красноярскому краю сама по себе является впечатлением: почти 9 часов пути, три паромные переправы через Енисей, Ангару и реку Тасеева и традиционная для провинции грунтовка.

15 ноября Дмитрий Турков объявил о сборе денег на ремонт туалета, поскольку бюджетных средств хватает «только на минимальные потребности». Худрук рассказал, что в театре есть два туалета: один из них находится в помещении, он не подключен к канализации, а для сточных вод используется септик. Второй туалет, деревянный, расположен на улице.

Идея собрать деньги появилась после того, как первый туалет «совсем закрыли», а актрисы стали «гуськом бегать по морозу в туалет», рассказал Турков Znak.com. Администрация театра решила установить в первом туалете септик большего объема, а также «поменять всю старую, прогнившую сантехнику», а второй отправить «на заслуженный отдых».

Planeta.ru

В сообщении на сайте Planeta.ru говорилось, что туалет — не единственная проблема театра. Еще в здании протекает крыша, гниет несущая стена, а из-за старой проводки здание едва не сгорело. Также необходим ремонт фундамента. «Нужно было начать с чего-то малого, — объяснил худрук театра изданию „Подъем“. — Это место символичное, место культуры. Театр начинается не только с вешалки, но и этого дела. Зрителю должно быть уютно, комфортно, к нам дети приходят».

Уже 17 ноября Турков сообщил, что деньги, необходимые на ремонт туалета, уже собраны. Он поблагодарил всех, кто поддержал проект, и отметил, что крауд-кампания продолжается. Теперь театр намерен собрать 1,5 миллиона рублей на ремонт крыши. Худрук добавил, что сверхцель театра — создать на его базе международный культурный центр Мотыгино и возродить поселок. «Мы хотим сделать Мотыгино привлекательным местом для преподавателей, актеров, режиссеров и других деятелей искусства», — сказал Турков.

Уже после этого внимание на проблемы театра обратил режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. 19 ноября в своем инстаграме он призвал режиссеров и актеров к сотрудничеству с Мотыгинским драмтеатром:

Призываю хороших, известных, «модных»(!!!!!) режиссеров и актеров сделать в этом театре какую-нибудь работу, чтобы поддержать прекрасных людей, которые занимаются театром в непростых обстоятельствах, и этим привлечь внимание к самой идее Театра — как российского культурного феномена.

Сейчас в театре уже выступают актеры из Петербурга. Надеемся, поучаствуют и другие!

На момент написания этого шапито театру удалось собрать уже почти 370 тысяч рублей. Сбор средств продлится до 21 февраля 2021 года.

Александр Бакланов